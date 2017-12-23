Власти Уфы поручили оградить от посторонних недострой, где нашли труп студентки

Динар Халилов, руководящий Кировским районом Уфы (Республика Башкортостан), поручил правоохранителям взять под охрану расположенный на улице Кирова недострой, на территории которого нашли труп 22-летней студентки БГМУ.Накануне в Кировском районе Уфы состоялось оперативное совещание. Динар Халилов лично посетил печально известный недострой на улице Кирова, подняв вопрос обеспечения общественного порядка. Правоохранители должны оградить объект от беспрепятственного посещения неопределенным кругом лиц, подчеркнул глава Кировского района столицы Башкирии.Патрулировать место обнаружения трупа 22-летней студентки БГМУ днем предстоит сотрудникам ППС. Вечером им на смену придут представители Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений. В частности, администрация Уфы намерена оградить недострой от несовершеннолетних лиц, воспринимающих опасный объект как место экстремальных приключений.Тело студентки БГМУ нашли на территории уфимского недостроя еще 7 февраля. С 16 января 22-летняя девушка считалась без вести пропавшей. Следователи Башкирии все еще устанавливают обстоятельства трагедии...