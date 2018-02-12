Прокуратура: В школах Балтийска скрывали несчастные случаи с детьми

Специалисты надзорного ведомства провели проверку и обнаружили 43 нарушения в сфере профилактики, расследования и учёта инцидентов с несовершеннолетними во время их пребывания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.В частности в лицее № 1, школах №№ 4 и 5 Балтийска не стали уведомлять родителей детей и местную администрацию о том, что ученики получили травмы. Ответственные сотрудники не обеспечили расследование инцидентов, а также не приняли мер по устранению причин подобных случаев. Прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности четыре должностных лица.«Исполнение законодательства, направленного на профилактику, расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в дошкольных и общеобразовательных организациях, находится на постоянном контроле органов прокуратуры», — отметили в ведомстве...