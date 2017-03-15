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События

В Москве преступники перевернулись на угнанном авто

В Москве после угона автомобиля, преступники так спешили скрыться с места ЧП, что перевернулись на украденном транспортном средстве. После они скрылись в неизвестном направлении.
В Москве преступники перевернулись на угнанном авто
Ночью со 2 на 3 апреля в Москве пятеро неизвестных угнали легковой автомобиль KIA Rio. Курьезность ситуации в том, что в авто находился и его водитель. Происшествие случилось на Малой Филевской улице.Известно, что преступники угрожали владельцу транспортного средства ножом, в ходе совершения преступления водителя пересадили на заднее сидение. Находившийся за рулем машины преступник так спешил скрыться с места кражи, что не справился с управлением и авто перевернулось в районе Коровьего Вала.После аварии преступники скрылись с места в неизвестном направлении. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут угонщиков. О судьбе хозяина транспортного средства не сообщается. Согласно статистике, количество угонов в столице увеличилось. Большинство машин удается найти по горячим следам...

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