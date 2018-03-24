Секреты успешности отношений России и Азербайджана

03.04.2018ОбществоРаскрыл депутат Государственной Думы РФ, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, который поделился основными итогами международной конференции, состоявшейся в Центре международной торговли в Москве.Российский парламентарий Дмитрий Савельев, говоря о международной обстановке, часто приводит в качестве положительного примера отношения между Россией и Азербайджаном. Как он пояснил, это весьма распространенная точка зрения в экспертной среде. Вот и на прошедшей неделе на международной конференции в Москве были высказаны аргументы в поддержку этого мнения. Дмитрий Савельев процитировал кандидата философских наук, директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, который обозначил три принципа, лежащих в основе образцово-показательных отношений между Россией и Азербайджаном. «Первый – политический. Россия и Азербайджан принципиально не вмешиваются во внешние и внутренние дела друг друга без приглашения, не критикуют принятые решения и оказывают безоговорочную поддержку перед лицом мирового сообщества. Второй – прагматизм. Россия и Азербайджан реализуют множество совместных взаимовыгодных проектов, причем речь идет не только об экономике, но и о культуре, образовании и т.д. То есть сотрудничество идет во имя общего прогресса. И третий принцип – обоюдная заинтересованность в сохранении общего исторического наследия двух народов. Это простые и логичные принципы, обусловленные исторически, и это дает уверенность в дальнейшей успешности стратегических отношений России и Азербайджана», — сообщил Дмитрий Савельев.Впрочем, немаловажным фактором в успешности межгосударственного диалога, по мнению российского парламентария, является схожая внутренняя политика по национальному вопросу. «У нас такой подход называют «дружбой народов», в Азербайджане – мультикультурализмом, но принцип уважительного взаимодействия культур, который лежит в основе социальной стабильности в наших странах, одинаков». Дмитрий Савельев сослался на заключение профессора Российского государственного социального университета, доктора философских наук Ибрагима Меликова, который в своем докладе особо выделил, что азербайджанский мультикультурализм имеет естественную природу, в отличие от европейского, который является чисто политическим внешним фактором. «В результате в Европе этот принцип привел к сегрегации национальных культур и росту социальной напряженности, тогда как, например, Азербайджан отмечает, что стал богаче, проникнувшись идеями русской культуры, и наоборот – российская культура многое приобрела, благодаря азербайджанскому влиянию на ее развитие. И этот процесс актуален по настоящее время, — заявил Дмитрий Савельев. – Азербайджанский народ в этом плане поистине удивителен. Я соглашусь с депутатом Милли Меджлиса и руководителем русской общины в Азербайджане Михаилом Забелиным, который сказал, что в сердце азербайджанского народа принцип мультикультурализма жил веками, именно поэтому азербайджанское общество настолько проникнуто доброжелательностью по отношению к России».Кроме того, стоит брать во внимание, что в основе таких отношений России и Азербайджана лежат дружественные отношения глав государств. «Мы перешли на качественно иной уровень отношений, когда президентом России был избран Владимир Путин. Именно личная встреча Гейдара Алиева и Владимира Путина заложила основательный фундамент добрососедских и взаимоуважительных отношений, которые с каждым годом укрепляются между нашими странами, благодаря преемственности внутренней политике Азербайджана и тем выдающимся решениям во внешней политике, которые блестяще воплощает в жизнь действующий президент Ильхам Алиев. И любой, кто был в Азербайджане, знает, насколько сильно доверие населения к проводимым Ильхамом Гейдаровичем реформам».Несомненно, среди перспектив стратегических отношений двух стран есть и взаимная экономическая выгода. Торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Юрий Щедрин озвучил следующие цифры: в начале этого года рост товарооборота составил больше 45%, российский экспорт увеличился на 43%, азербайджанский экспорт вырос на 51%. Он заверил участников конференции, что в самое ближайшее время страны выйдут на рекордные уровни по показателям товарооборота. «Этому есть конкретное обоснование, — пояснил Дмитрий Савельев. — Растет количество российских компаний на азербайджанском рынке и наоборот, развиваются межрегиональные связи, заключается все больше инвестиционных договоров, включая глобальные проекты, такие как транспортные магистрали Север-Юг. И конечно, чтобы двигать экономику, нужны качественно подготовленные кадры. Российское образование высоко ценится в Азербайджане. И, как справедливо отметил лидер азербайджанской общины в России, академик Фазиль Гурбанов, подготовка азербайджанских специалистов в российских вузах – это не только залог их профессионализма, но и создание на будущее профессиональных связей между российскими и азербайджанскими специалистами»...