| | В Таиланде Собчак решилась позировать в купальнике
Шоу-Биз и культура

В Таиланде Собчак решилась позировать в купальнике

Ведущая удивила подписчиков своей фигуройПо окончании предвыборной гонки Ксения Собчак вместе с близкими: супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном, вырвалась к морю, в Таиланд — отдохнуть от городской суеты.Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)2 Апр 2018 в 11:36 PDT«Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай,когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала ведущая новый снимок в «Инстаграме», где позирует в компании своих родных и любимых мужчин.В комментариях многие пользователи Сети обратили внимание на плоский живот теледивы, которую только недавно журналисты наперебой расспрашивали о сроках второй беременности, слухи о которой не утихают с прошлого лета...

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