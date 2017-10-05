Юлия Топольницкая сыграла в глянцевую ковбойшу

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
"В ТРЦ сработала пожарная сигнализация, но авто не выпускали"
В Киеве забраковали 42 тонны продуктов, предназначенных для школ и детских садов
"На месте эвакуационного выхода - ресторан". Киевляне назвали опасные ТРЦ
Десант кроликов и писанка-гигант. Куда в Киеве пойти на пасхальные выходные
На Позняках взорвался автомобиль
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Павел Филип рассказал о результатах внедрённых реформ
Глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента РФ
Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией посольства Королевства Бельгии в РФ
Георгий Полтавченко назначил главу комитета по делам Арктики
Дубровский поручил закрыть свалки в Челябинске и Магнитогорске до 1 июля
Экономика
РђРґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С†РёСЏ РџРµСЂРІРѕСѓСЂР°Р»СЊСЃРєР° РѕС‚РєР°Р·С‹РІР°РµС‚СЃСЏ РїРѕРјРѕРіР°С‚СЊ С„Р°РєС‚РёС‡РµСЃРєРё Р±РµР·РґРѕРјРЅС‹Рј Р±С‹РІС€РёРј РїРѕР¶Р°СЂРЅС‹Рј
GM-АВТОВАЗ в апреле продлил спецпредложения на покупку внедорожника Chevrolet Niva?
Названы самые ненадежные внедорожники и пикапы 2018 года
В Украине стартовали продажи Renault Duster второго поколения
На гоночном треке замечен беззвучный прототип гибридного Ferrari
События
Украина идентифицировала 1,5 тысячи военных РФ, захватывающих Крым
В Афганистане применили боевую авиацию, убито до 60 человек
В Малайзии авторы неправдивых новостей будут получать до шести лет тюрьмы
В армии Германии появилась отдельная версия формы для беременных
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета: есть жертвы
Социум
Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным
В Латвии школы нацменьшинств переходят на латышский язык
Занятия французским по скайпу, особенности уроков для ученика и репетитора
Роструд напомнил россиянам, как они будут отдыхать в мае и июне
Мужчина обвинил саровских пожарных в воровстве воды
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Где смотреть матч «Ювентус» – «Реал»
Ломаченко: Если Линарес так уверен в себе, я предлагаю ему пари на 200 тысяч
Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры
Российские керлингисты победили норвежцев на ЧМ
Тихонов: Бабиков и Подчуфарова поливают тренеров, но сами ничего не сделали
Шоу-Биз
Откровенные фото Джигарханяна и Романовской «слили» в Сеть
«Ника»-2018: как это было
Ченнинг Татум и Дженна Дуан решили развестись
Шварцнеггер поблагодарил медиков за свое спасение
Экс-супруг зверски избивал Закирову
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Опубликован снимок флагманского смартфона Xiaomi Mi 7
Apple откажется от процессоров Intel
Появилось фото готовящихся к выпуску смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Plus
Apple выпустила бета-версию iOS 11.4
В Xiaomi назвали цену на панель Mi TV Speaker
Авто
Audi планирует выпустить компактный внедорожник Q1
В Китае блогер воровал значки с авто Mercedes, чтобы стать популярным
РћР·РІСѓС‡РµРЅС‹ СЂСѓР±Р»С‘РІС‹Рµ С†РµРЅС‹ РЅР° РЅРѕРІС‹Р№ СЃРµРґР°РЅ Subaru Legacy
Buick Р°РЅРѕРЅСЃРёСЂРѕРІР°Р» РІС‹С…РѕРґ РЅРѕРІРѕР№ СЃРµСЂРёР№РЅРѕР№ РјРѕРґРµР»Рё Velite 6
Р‘С‹СЃС‚СЂРµР№С€РёР№ Mercedes C-Class СЃС‚Р°РЅРµС‚ РіРёР±СЂРёРґРѕРј
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Павел Филип рассказал о результатах внедрённых реформ
Политика
Сегодня, 15:34
Глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента РФ
Политика
Сегодня, 15:33
Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией посольства Королевства Бельгии в РФ
Политика
Сегодня, 15:33
Георгий Полтавченко назначил главу комитета по делам Арктики
Политика
Сегодня, 15:33
Дубровский поручил закрыть свалки в Челябинске и Магнитогорске до 1 июля
Политика
Сегодня, 15:33
Киевские Ведомости
|
Шоу-Биз и культура
| Юлия Топольницкая сыграла в глянцевую ковбойшу
Шоу-Биз и культура
Юлия Топольницкая сыграла в глянцевую ковбойшу
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Юлия Топольницкая разрыдалась в аэропорту
5-10-2017, 20:01
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Звезда клипа «Ленинграда» восхитила своими формами
30-06-2017, 23:06
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-03/yuliya-topolnickaya-poyavitsya-v-shou-odnazhdy-v-rossii-i-spoet_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Юлия Топольницкая появится в шоу «Однажды в России» и споет
14-03-2017, 21:16
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-08/yuliya-topolnickaya-obzavelas-novym-zhilem-v-sankt-peterburge_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Юлия Топольницкая обзавелась новым жильем в Санкт-Петербурге
20-08-2016, 22:54
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-08/yuliya-topolnickaya-pereehala-v-novuyu-kvartiru-v-peterburge_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Юлия Топольницкая переехала в новую квартиру в Петербурге
20-08-2016, 17:02
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-08/yuliya-topolnickaya-snyalas-v-novom-klipe-gruppy-leningrad_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Юлия Топольницкая снялась в новом клипе группы «Ленинград»
13-08-2016, 07:37
Читать
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 15:16
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/11.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/11.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail