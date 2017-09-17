Экс-супруг зверски избивал Закирову

Певица поделилась личными воспоминаниямиНакануне выхода своего нового клипа на песню «Нелюбовь», посвященного проблеме домашнего насилия, Наргиз Закирова откровенно рассказала о жестокости своего второго мужа Ернура Канайбекова. Еще когда исполнительница была в положении, он сильно толкнул ее, в результате чего она влетела головой в стенку.Переехав в Америку, он раскрылся с еще более темной стороны. Тогда певица работала в ресторане, где ее супруг решил посидеть со своими гостями. Он попросил ее подсесть к ним за стол. Однако Закирова отказалась, потому что это противоречило правилам, установленным хозяином заведения.«Он промолчал, но после работы, когда мы сели в такси, мы доехали до нашего дома… И вдруг в какой-то момент он поворачивается, бьет меня в челюсть. Я падаю у изгороди, и он начинает запинывать меня ногами. Я встала и поняла, что я не могу закрыть рот. Он мне сказал, что это за то, что я опозорила его перед друзьями и не села с ними за стол», — рассказала Наргиз. Позже, у порога клиники, откуда артистка вышла с охапкой рентгеновских снимков, муж встретил ее на коленях и умолял простить. Но Закирова настояла на разводе...