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Шоу-Биз и культура

Шварцнеггер поблагодарил медиков за свое спасение

Актер прокомментировал перенесенную операцию В середине минувшего лета звезда американских боевиков Арнольд Шварценеггер отметил свой 70-летний юбилей. На днях его коллега Сильвестр Сталлоне рассказал журналистам об операции на сердце, которую довелось пережить артисту.«Это правда: я вернулся! Я пошел спать, ожидая проснуться с небольшим надзрезом и проснулся с большим, но знаете что? Я проснулся, и это то, за что я должен быть благодарен. Спасибо врачам и медсестрам. И я действительно преисполнен благодарности за все добрые пожелания», — несколько часов назад подвердил слова друга сам «железный» Арни в своем «Твиттере»...

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