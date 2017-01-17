| | Ченнинг Татум и Дженна Дуан решили развестись
Шоу-Биз и культура

Ченнинг Татум и Дженна Дуан решили развестись

Их союз просуществовал девять летНесколько часов назад звезды фильма «Шаг вперед» Ченнинг Татум и Дженна Дуан объявили о своем намерении расстаться на личных страницах в социальной сети.Публикация от Channing Tatum (@channingtatum)2 Апр 2018 в 6:13 PDT«Между нами не произошло каких-то ссор или непристойных инцидентов. У нас нет секретов. Просто два лучших друга поняли, что пришло время помочь друг другу жить самой радостной и счастливой жизнью, насколько это возможно. Мы по-прежнему семья и будем всегда оставаться любящими и преданными родителями для нашей Эверли», — написали артисты в обращении к поклонникам.Напомним, что коллеги познакомились в 2006 году на киносъемках. В сентябре 2008 года Ченнинг позвал Дженну замуж. 11 июля 2009 года они поженились в Малибу. 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь по имени Эверли Элизабет Мэйзелл Татум...

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