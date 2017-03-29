«Ника»-2018: как это было

За что получила награду Алиса Фрейндлих, сколько стоит одна статуэтка и чем Любовь Толкалина растрогала Владимира Этуша?Тридцать первая по счету церемония вручения кинопремии в этом году прошла в первый день апреля. Однако кинонаграды вручали не шуточные, а вполне заслуженные. В этом году «Ника» сменила центральную прописку и перебралась в просторный зал, где для гостей было раздолье: два этажа с двумя гардеробами, кафе и прочими удобствами. Приглашенным здесь было легко потеряться, так что звезды крепко держались друг друга и на всякий случай не отходили на большие расстояния.Слева направо: режиссер Сергей Чухрай, сценарист Мария Зверева и актер Сергей ГармашГеннадий АвраменкоРежиссер Алла Сурикова приехала на церемонию с супругом и друзьями. Алла Ильинична сообщила, что ждет традиционных указаний от Юлия Гусмана, который всегда перед началом церемонии учит зал правильно хлопать. И как в воду глядела: звездную публику вновь тщательно проинструктировали по поводу поведения в зале.Владимир Этуш получил награду «За честь и достоинство» имени Эльдара РязановаГеннадий АвраменкоВесьма эффектным стало появление на церемонии Любови Толкалиной. Актриса читала стихотворение, продвигаясь по залу в сторону сцены, чтобы вручить одну из статуэток. Во время вручения «Ники» Владимиру Этушу «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова Леонид Ярмольник, ученик Этуша, прочитал стихотворение о лауреате. Сам Владимир Абрамович тоже искрометничал: «Спасибо вам большое, я тронут. Я никогда не думал, что вы будете мне что-то такое давать».Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были названы светскими хроникерами самой стильной парой церемонииГеннадий АвраменкоНе дождались появления на сцене Алисы Фрейндлих, которая должна была получать приз за лучшую роль второго плана — у Алисы Бруновны был спектакль. Впрочем, благодаря этой ситуации публика выяснила, сколько же стоит каждая статуэтка. Вместо актрисы на сцену вышел молодой человек, чтобы забрать награду. «У Фрейндлих спектакль, меня назначили курьером. Я счастлив», — поведал мужчина. «А как зовут курьера? У нас две „Ники“ осталось. Каждая по 1200 долларов!» — полюбопытствовали устроители церемонии.Борис Грачевский и его супруга Екатерина Белоцерковская устроили себе семейный выход в светГеннадий АвраменкоНастоящим фаворитом премии стал фильм «Аритмия». Картине отдали «Нику» в пяти номинациях, в том числе за «лучший игровой фильм». Ну а награду за «лучшую мужскую роль» вручили Александру Яценко. Казалось, на церемонии за Яценко болел весь зал. Когда Татьяна Лютаева открывала конверт с именем победителя со словами «награду получает…», фамилию актера начали выкрикивать из зала. Было даже предложено тут же устроить голосование, но публика не успела это обдумать: Лютаева и правда объявила имя Александра Яценко. Зал взорвался. Сам артист, получая заслуженную награду, был немногословен: «Спасибо моей партнерше Ирине Горбачевой. Я счастливый человек, и я вас люблю!»Александр Яценко получил награду за «лучшую мужскую роль» в фильме «Аритмия» под оглушительные овации залаГеннадий АвраменкоНу и конечно, в этот вечер также вспоминали самых любимых актеров, ушедших за последний год. Их память почтили стоя, под песню в исполнении Дианы Арбениной «Лети, моя душа».[/url][url=#]1/21Награждение Владимира ЭтушаГеннадий Авраменко...