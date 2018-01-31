«Король биатлона» Бьорндален объявил о завершении карьеры

На специально созванной пресс-конференции Бьорндален подтвердил, что минувший сезон стал последним в его карьере.«Я бы хотел сказать, что устал и сыт биатлоном. Но это не так. Я по-прежнему мотивирован и охотно выступал бы еще несколько лет. Но сейчас я хочу уйти по совету врачей и семьи. И я это делаю», - заявил биатлонист.Бьорндалену не удалось завершить карьеру на мажорной ноте. Норвежец из-за низких результатов не смог отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхане, а в итоговом зачете Кубка мира занял лишь 39-е место.Бьорндален завершил карьеру в статусе 8-кратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, 6-кратного обладателя Большого хрустального глобуса. Норвежец одержал рекордные в истории 95 побед на этапах Кубка мира, а также 42 раза становился победителем эстафетных гонок.С именем Оле-Эйнара Бьорндалена связана целая эпоха в мировом биатлоне. Рекорды великого норвежца постепенно переписывает француз Мартен Фуркад, но именно Бьорндален навсегда останется «Королем биатлона»...