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Спорт

«Король биатлона» Бьорндален объявил о завершении карьеры

«Король биатлона» Бьорндален объявил о завершении карьеры
Легендарный норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален в 44 года поставил точку в карьере профессионального биатлониста.

На специально созванной пресс-конференции Бьорндален подтвердил, что минувший сезон стал последним в его карьере.

«Я бы хотел сказать, что устал и сыт биатлоном. Но это не так. Я по-прежнему мотивирован и охотно выступал бы еще несколько лет. Но сейчас я хочу уйти по совету врачей и семьи. И я это делаю», - заявил биатлонист.

Бьорндалену не удалось завершить карьеру на мажорной ноте. Норвежец из-за низких результатов не смог отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхане, а в итоговом зачете Кубка мира занял лишь 39-е место.

Бьорндален завершил карьеру в статусе 8-кратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, 6-кратного обладателя Большого хрустального глобуса. Норвежец одержал рекордные в истории 95 побед на этапах Кубка мира, а также 42 раза становился победителем эстафетных гонок.

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С именем Оле-Эйнара Бьорндалена связана целая эпоха в мировом биатлоне. Рекорды великого норвежца постепенно переписывает француз Мартен Фуркад, но именно Бьорндален навсегда останется «Королем биатлона»...

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