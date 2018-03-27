| | НХЛ: «Миннесота» и «Сан-Хосе» вышли в плей-офф, победы «Виннипег» и «Вашингтона»
Спорт

НХЛ: «Миннесота» и «Сан-Хосе» вышли в плей-офф, победы «Виннипег» и «Вашингтона»

НХЛ: «Миннесота» и «Сан-Хосе» вышли в плей-офф, победы «Виннипег» и «Вашингтона»
За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в НХЛ.

«Миннесота» благодаря дублю Зака Паризе всухую разобралась с «Эдмонтоном», а поражение «Колорадо» в матче с «Лос-Анджелесом» позволило «Дикарям» в шестой раз подряд пробиться в плей-офф.
«Сан-Хосе» также досрочно получил путевку в розыгрыш Кубка Стэнли – «Шаркс» застолбили за собой место в плей-офф после сегодняшней неудачи «Колорадо». Франшиза из одноименного города в 13-й за последние 14 сезонов продолжит сезон после завершения регулярного чемпионата.

Результативная игра Николаса Бэкстрема (1+1) и очередная шайба Александра Овечкина, забившего в пустые ворота, помогли «Вашингтону» увезти победу из логова «Сент-Луиса». Попутно «Кэпиталз» перешагнули отметку в 250 шайб за сезон.

«Виннипег» в результативной перестрелке одержал победу над «Оттавой». У гостей дубль оформил Блэйк Уилер, хозяева ответили результативной игрой Мэтта Дюшена (2+1).

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Результаты матчей дня:

Торонто – Баффало – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Оттава – Виннипег – 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)

Флорида – Каролина – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Сент-Луис – Вашингтон – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Миннесота – Эдмонтон – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Лос-Анджелес – Колорадо – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)...

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