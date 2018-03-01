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Цуренко успешно стартовала на турнире в Монтеррее

Цуренко успешно стартовала на турнире в Монтеррее
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко выиграла стартовый матч на хардовом турнире в Мексике категории WTA International с призовым фондом $250,000.

В первом раунде турнира в Монтеррее Цуренко, получившая третий номер посева, в затяжном трехсетовом поединке взяла реванш у японки Нао Хибино за поражение двухлетней давности в Ташкенте.

По ходу первого сета Цуренко четырежды делала обратный брейк, но на тайбрейке выиграла всего два мяча и оказалась в шаге от вылета с турнира. Во второй партии Леся повысила качество игры на своей подаче и смогла восстановить паритет.

В решающем сете Цуренко при счете 2:2 сделала брейк, затем не позволила Хибино сравнять счет, а в десятом гейме на своей подаче поставила точку в матче.
Победа над Хибино стала для Цуренко первой с момента защиты титула в Акапулько. Леся прорвала серию из двух поражений и включилась в борьбу за топ-40 мирового рейтинга.



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Во втором раунде мексиканского турнира Леся Цуренко сыграет с победительницей матча между Марианой Дуке-Марино и Даниэль Роуз-Коллинс.

Леся Цуренко (Украина, 3) – Нао Хибино (Япония) – 6:7, 6:4, 6:4...[/media]

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