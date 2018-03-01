Цуренко успешно стартовала на турнире в Монтеррее

В первом раунде турнира в Монтеррее Цуренко, получившая третий номер посева, в затяжном трехсетовом поединке взяла реванш у японки Нао Хибино за поражение двухлетней давности в Ташкенте.По ходу первого сета Цуренко четырежды делала обратный брейк, но на тайбрейке выиграла всего два мяча и оказалась в шаге от вылета с турнира. Во второй партии Леся повысила качество игры на своей подаче и смогла восстановить паритет.В решающем сете Цуренко при счете 2:2 сделала брейк, затем не позволила Хибино сравнять счет, а в десятом гейме на своей подаче поставила точку в матче.Победа над Хибино стала для Цуренко первой с момента защиты титула в Акапулько. Леся прорвала серию из двух поражений и включилась в борьбу за топ-40 мирового рейтинга.Во втором раунде мексиканского турнира Леся Цуренко сыграет с победительницей матча между Марианой Дуке-Марино и Даниэль Роуз-Коллинс.– Нао Хибино (Япония) – 6:7, 6:4, 6:4...[/media]