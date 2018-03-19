Салах сохраняет лидерство в гонке за «Золотой бутсой»

На прошлой неделе Салах отметился победным голом в матче с «Кристал Пэлас» и вплотную подобрался к отметке в 30 забитых мячей. Серьезный рывок совершил форвард «Баварии» Роберт Левандовски, отгрузивший три мяча в ворота дортмундской «Боруссии». Поляк в среднем за игру забивает больше одного мяча, но ограниченное количество туров в Бундеслиге не позволяет ему полноценно конкурировать с Салахом.1. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 29 голов2. Лионель Месси («Барселона») – 263. Чиро Иммобиле («Лацио») – 264. Роберт Левандовски («Бавария») – 265. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 246. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 247. Мауро Икарди («Интер») – 248. Криштиану Роналду («Реал») – 229. Луис Суарес («Барселона») – 2210. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 21Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне с 15-ю результативными передачами продолжает уверенно лидировать в рейтинге лучших диспетчеров топ-чемпионатов Европы. Следом за бельгийцем располагаются травмированный лидер «ПСЖ» Неймар (13 передач), Лионель Месси («Барселона», 12 передач), Филипп Макс («Аугсбург», 12 передач), Давид Сильва, Лерой Сане (оба –«Манчестер Сити», 11 передач) и Луис Альберто («Лацио», 11 передач).Лидеру «Барселоны» Лионелю Месси (8,75 балла) в рейтинге самых эффективных футболистов Европы по версии портала «Whoscored.com» не удается приблизиться к показателю бывшего одноклубника Неймара (8,95 балла), который из-за травмы в текущем сезоне на поле уже не выйдет. Криштиану Роналду («Реал», 8,01) сохраняет третье место, в топ-5 удерживаются Набиль Фекир («Лион», 7,91 балла) и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 7,91)...