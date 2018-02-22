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Наука

Обнаружены загадочные космические вспышки

Обнаружены загадочные космические вспышки
По мнению исследователей, возможной причиной вспышек может быть выброс вещества.

Астрономы Саутгемптонского университета зарегистрировали 72 яркие и кратковременные вспышки, происхождение которых пока остается неизвестным. Об этом сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

Ученые обнаружили оптические транзиенты (меняющие яркость объекты) в данных, полученных в рамках проекта Dark Energy Survey Supernova Programme (DES-SN), предназначенного для изучения отдаленных галактик и поиска темной энергии. В DES-SN задействован телескоп Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Хотя вспышки по своей яркости сравнимы с различными типами взрывов звезд, они продолжались в течение меньшего времени, чем сверхновые. Их температура достигает 10-30 тысяч градусов Цельсия, а диаметр в 100 раз превышает расстояние от Солнца до Земли, которое достигает около 150 миллионов километров. Особенности расширения и охлаждения транзиентов также напоминали картину, наблюдаемую у сверхновых.

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По мнению исследователей, возможной причиной вспышек может быть выброс вещества, происходящий до того, как звезда превратится в сверхновую. В этом случае взрыв будет окутан материей, которая начинает ярко светиться в течение небольшого промежутка времени. Таким образом, астрономы видят горячее облако, а не саму сверхновую...

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