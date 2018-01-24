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Наука

Названо время, когда человека заменит искусственный разум

Названо время, когда человека заменит искусственный разум
По мнению специалиста, уже через 10-15 лет искусственный разум будет способен заменить человека.

Искусственный интеллект будет в состоянии заменить человека через 10-15 лет. К такому выводу пришел руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

"Мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни", - отметил специалист.

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Он также заявляет, что в настоящее время уже существует множество систем искусственного интеллекта, которые справляются с задачами не хуже человека. В частности, алгоритмы могут распознавать лица и человеческие голоса...

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