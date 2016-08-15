Пониженное давление: ученые рассказали о новой опасности

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В Киеве неизвестные на "Порше" устроили стрельбу и избили иностранца
"Нафтогаз" попросил "Киевэнерго" отключить отопление в центральном офисе компании
В Киеве за ночь сгорели 6 автомобилей и помещение охраны Гидропарка: есть погибшие
В центре Киева радикалы провели марш против олигархов
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Юрист приравнял к бандитизму задержание в Украине крымского судна «Норд»
Азовское море готов патрулировать ЧФ для борьбы с «украинским пиратством»
Аман Тулеев стал депутатом в областном парламенте
Песков назвал «домыслами» новости о продаже «Новичка» за границу
Китаю передали первый неполный комплект C-400 «Триумф»
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"Аэрофлот" оборудует 81 самолет доступом в интернет
В развитие Нижегородской области в 2017 году вложили 78 млрд рублей
В Краснодаре до конца года отменят пять автобусных маршрутов
"Газпром" обходит санкции через Лондон
"Траст" превращается в фонд
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Киевские Ведомости
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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