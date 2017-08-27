| | На первом энергоблоке АЭС в Хмельницком произошёл серьёзный сбой
События

На первом энергоблоке АЭС в Хмельницком произошёл серьёзный сбой

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