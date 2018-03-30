Акции компании Tesla рухнули на 5% из-за шутки о банкротстве

Акции американской компании Tesla рухнули на 5,1% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. За день они подешевели до 252 долларов за бумагу, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru. По данным аналитиков, к этому привел целый ряд негативных событий, произошедших с автопроизводителем за недавние время.
Так, на 1 апреля неудачной шуткой отметился глава концерна Илон Маск. Топ-менеджер заявил, что Tesla стала банкротом. Эта шутка не нашла понимания у инвесторов компании.
Ранее Tesla была вынуждена объявить о начале крупнейшей в своей истории отзывной кампании. Сервисная акция затронет 123 000 электрокаров Model S. Причина отзыва — болты в усилителя руля, которые подверженные чрезмерной коррозии. Особенно это актуально для стран с холодным климатом. В сервисных центрах на отзываемых Tesla Model S будет выполнена замена этих деталей. Все работы будут абсолютно бесплатны для владельцев электрокаров.
Кроме этого в США продолжается расследование смертельного ДТП с участием кроссовера Tesla Model X. Кроссовер, находясь в режиме автопилота, сошел с трассы и врезался в отбойник. В результате машина загорелась. За рулем электрокара находился 38-летний Уолтер Хуан, который погиб на месте.
Читайте также: Audi планирует выпустить компактный внедорожник Q1
Компания Tesla, ориентированная на производство электромобилей, основана в 2003 году. С 2008 г. продает Tesla Roadster. В 2012 г. компания представила седан Model S. Штаб-квартира производителя находится в городе Пало-Альто, Калифорния. Штат компании насчитывает более двух тысяч человек...