Беда сплотила бывших жен Вороненкова

Женщины считают друг друга родственникамиНа днях на одном из украинских каналов вышел репортаж, где Мария Максакова запечатлена в гостях у бывшей супруги своего покойного мужа Дениса Вороненкова, уроженки Белоруссии Светланы, и ее дочери. По слухам, их роман с экс-депутатом закрутился, когда девушке еще не было восемнадцати.Максакова с бывшей женой Вороненкова Светланой и ее дочерью1plus1.uaТем не менее, этот союз просуществовал десять лет, у пары родилась наследница, но узнав об измене, женщина приняла решение развестись с Денисом. По прошествии некоторого времени Светлана снова вышла замуж, а Вороненков забрал 16-летнюю дочь в Москву и помог поступить в ВУЗ, передают dni.ru.Женщины впервые встретились в прошлом году, на похоронах бывшего возлюбленного. После чего, сплоченные общим горем, сумели найти общий язык. Теперь Максакова называет Светлану и Екатерину членами своей семьи. Известно, что между первой и последней женой политика существует договоренность о том, что в случае угрозы, Светлана заберет Марию и ее маленького сына Ивана в Минск...