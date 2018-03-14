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Аронова устроила забастовку из-за отсутствия гонорара

Актрису заставили лгать зрителямСегодня российские СМИ сообщили, что столичные артисты Сергей Шакуров, Михаил Полицеймако и Мария Аронова устроили «забастовку» на сцене театра в Сургуте. Там они были задействованы в постановке «Маленьких комедий» по мотивам произведений Чехова.Причиной негодования звезд стало отсутствие полагающихся за выступление гонораров. После получасовой задержки перед театралами появилась загримированная Аронова, пояснив зрителям суть ситуации. По ее словам, организаторы гастролей не заплатили актерам до начала действа и, более того, заставили «солгать о технических проблемах», передают «МК». Она назвала случившееся унизительным для людей с обеих сторон сцены. В результате артисты все же получили обещанную зарплату, а спектакль прошел на «ура»...

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