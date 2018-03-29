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Шоу-Биз и культура

Марина Анисина: «Конкуренции не терплю!»

Фигуристка эмоционально поздравила Никиту Джигурду с днем рожденияОтношения у бывших супругов Марины Анисиной и Никиты Джигурды, похоже, наладились. Это стало понятно после поздравления фигуристки.«Мой любимый, дорогой Никитос поздравляю тебя с Днём Рождения! Чтоб твоя бурлящая энергия продолжала нас радовать и будоражить спящих людей! Желаю тебе сил и здоровья для твоих безумно-гениальных проектов!Оставайся таким, каким я тебя знаю, без грима и образов — меня это держит в тонусе! Любви не желаю, т. к. итак написала что люблю, а конкуренции не терплю! P. S. Любить по русски значит верить в чудо» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Марина...

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