У Оксаны Пчелиновой теперь два сына

Звезда сериалов до последнего момента скрывала от поклонников свою беременностьВ последнее время в Инстаграме звезды сериалов «Земский доктор» и «София» Оксаны Пчелиновой стали редко обновляться фотографии — она публиковала в основном старые снимки. Это вызвало массу вопросов у подписчиков, которые стали подозревать, что артистка что-то скрывает. WomanHit.ru решил выяснить, и оказалось, что у девушки радостное событие в семье: в обстановке строжайшей тайны она родила сына.«Беременность я перенесла, считаю, прекрасно — до последнего дня ездила на машине, возила старшего сына на плавание, провела полноценную программу новогодних походов в театры, океанариумы, — поведала актриса. — Иногда приходилось и полежать дома, я очень трепетно относилась к себе, не забывая и о моей любимой семье. Конечно, и переживания были, куча нюансов, тревог и т. д. Но главное: я родила второго сына, долгожданного и любимого!»Как пояснила Пчелинова, малыш родился весом 3430 г и ростом 51 см, имя мальчику родители придумали практически сразу и без споров — Всеволод...