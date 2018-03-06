Волочкову пристыдили за шпагат перед чужим мужчиной

Балерина опубликовала пикантное фото в своем микроблогеПопулярная танцовщица и звезда светских хроник Анастасия Волочкова снова отправилась на свой любимый остров Пхукет, куда в поcледний раз приезжала год назад. Там балерина встретилась с поэтом Хакимом Булибековым.Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)3 Апр 2018 в 12:00 PDTВ гостях у пожилого мужчины артистка почувствовала себя как дома. «И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» — подписала она совместные фото с Булибековым. Не обошлось и без фирменного шпагата, за который Анастасии досталась доза бурной критики от пользователей, посчитавших такое поведение непристойным и пренебрежительным по отношению к ее нынешнему кавалеру...