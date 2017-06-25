Семью Анны Нетребко попросили из театра

Певица рассказала об инциденте в соцсетиНа днях оперная дива Анна Нетребко вместе с родственниками собралась посмотреть мюзикл «Аладдин» в одном из лондонских театров. Но за несколько минут до начала шоу артистку и членов ее семьи попросили покинуть заведение, так как их билеты ценой в 600 евро были проданы дважды — следовательно, оказались недействительными.Своим возмущением по этому поводу исполнительница поделилась на личной странице «Инстаграма». К ее отзывам о недобросовестных продавцах билетов присоеднились ее супруг Юсиф Эйвазов и сын Тьяго. «Пусть это будет самой большой неприятностью в нашей жизни», — резюмировала Нетребко, поблагодарив подписчиков за поддержку...