Анджелина Джоли рассказала, как будет воспитывать детей после развода

Пара все же хочет сохранить здоровье детей.
По сообщению издания The Sun, голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к соглашению по вопросу опеки над детьми.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Гордон.
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт оформят совместную опеку над детьми.
По информации издания, Джоли согласилась разрешить Питту не только видеть детей, но и принимать полноценное участие в их воспитании.
Джоли подала на развод с Питтом, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.
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Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004 года. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года.
Джоли и Питт воспитывают шестерых детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса, Нокса и Вивьен...