| | В Общественной палате РФ взяли на контроль ситуацию с ростом уровня гражданской напряженности в Брянской области
Социум

В Общественной палате РФ взяли на контроль ситуацию с ростом уровня гражданской напряженности в Брянской области

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