| | В ГД внесли законопроект, уменьшающий плату за ЖКХ до 15% от заработка
Социум

В ГД внесли законопроект, уменьшающий плату за ЖКХ до 15% от заработка

Еще по теме

В Госдуму внесли новый законопроект о «народных инспекторах»

В Госдуму внесли новый законопроект о «народных инспекторах»

20-10-2017, 15:46
Читать
Депутаты внесли законопроект об отмене неприкосновенности

Депутаты внесли законопроект об отмене неприкосновенности

20-07-2017, 14:46
Читать
В Конгресс США внесли законопроект о вето на снятие санкций против РФ

В Конгресс США внесли законопроект о вето на снятие санкций против РФ

16-02-2017, 12:16
Читать
ФСБ внесли законопроект о кибербезопасности

ФСБ внесли законопроект о кибербезопасности

7-12-2016, 15:58
Читать
Власти РФ внесли в Госдуму законопроект о штрафе за опасное вождение

Власти РФ внесли в Госдуму законопроект о штрафе за опасное вождение

25-11-2016, 08:44
Читать
В Госдуму внесли законопроект МВД о порядке въезда и выезда иностранцев

В Госдуму внесли законопроект МВД о порядке въезда и выезда иностранцев

30-07-2016, 10:22
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail