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Наглухо закрытые лабиринты. Киевляне назвали самые опасные ТРЦ
В Киеве неизвестные на "Порше" устроили стрельбу и избили иностранца
"Нафтогаз" попросил "Киевэнерго" отключить отопление в центральном офисе компании
В Киеве за ночь сгорели 6 автомобилей и помещение охраны Гидропарка: есть погибшие
В центре Киева радикалы провели марш против олигархов
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Посол по особым поручениям российского МИД заявил, что Соединённые Штаты, поддерживаемые союзниками, использовали все свое влияние, чтобы оказать давление на процесс выборов президента в РФ
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Украину предупредили о проблемах из-за флага УПА
Профильный комитет Рады высказался за отставку Супрун
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ФАС: Мы оштрафуем всех, если бензин начнет дорожать
В Уфе изменились цены на бензин и дизельное топливо
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Украина сотрудничает с Россией: стало известно, на сколько вырос импорт
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Киевские Ведомости
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Социум
Жители Краснодара активно обсуждают постапокалиптическую часть города
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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