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События

Штурмовик США разбился в Африке во время учений

Штурмовик США разбился в Африке во время учений

Пилот штурмовика Harrier успел катапультироваться, но получил травмы. Катастрофа произошла сразу после взлета самолета из аэропорта Джибути-Амбули.
Штурмовик Harrier Корпуса морской пехоты США разбился в Джибути на востоке Африке. Об этом сообщает Fox News во вторник, 3 апреля.
По данным телеканала, штурмовик вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier выполнял учебный полет. Катастрофа произошла сразу после взлета самолета из аэропорта Джибути-Амбули.
Пилот успел катапультироваться, но получил травмы и был госпитализирован. На земле никто не пострадал. Инфраструктура аэропорта не повреждена.
Отмечается, что в Джибути на базе Кэмп Лемонье размещены около четырех тысяч американских военных.
Ранее у берегов Флориды упал истребитель F/A-18 во время тренировочного полета. Оба пилота катапультировались, но скончались в госпиталеот полученных травм.

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