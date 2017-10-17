Штурмовик США разбился в Африке во время учений

Пилот штурмовика Harrier успел катапультироваться, но получил травмы. Катастрофа произошла сразу после взлета самолета из аэропорта Джибути-Амбули.Штурмовик Harrier Корпуса морской пехоты США разбился в Джибути на востоке Африке. Об этом сообщает Fox News во вторник, 3 апреля.По данным телеканала, штурмовик вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier выполнял учебный полет. Катастрофа произошла сразу после взлета самолета из аэропорта Джибути-Амбули.Пилот успел катапультироваться, но получил травмы и был госпитализирован. На земле никто не пострадал. Инфраструктура аэропорта не повреждена.Отмечается, что в Джибути на базе Кэмп Лемонье размещены около четырех тысяч американских военных.Ранее у берегов Флориды упал истребитель F/A-18 во время тренировочного полета. Оба пилота катапультировались, но скончались в госпиталеот полученных травм.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...