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События

У посольства в Киеве сожгли флаг Польши

У посольства в Киеве сожгли флаг Польши

Акцию провели несколько неизвестных, они скрылись до приезда полиции.
Заместитель посла Украины в Варшаве был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с сожжением польского флага во время демонстрации перед польским посольством в Киеве в понедельник 2 апреля.
Он получил ноту протеста, в которой МИД Польши выразил возмущение в связи с этим инцидентом, сообщило во вторник польское дипломатические ведомство.
В сообщении на сайте МИД подчеркнул, что в ноте говорится о «нарочитом поведении демонстрантов и отсутствии надлежащей реакции со стороны украинских сотрудников службы безопасности».
Глава украинского МИД Павел Климкин во вторник осудил инцидент, назвав его провокацией.
«Я решительно осуждаю провокационные действия перед польским посольством в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, хитрая атака на нашу дружбу. Люди с искренним сердцем никогда не оскорбят символов других народов», — написал Павел Климкин в твиттере.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко агентству «Интерфакс-Украина», сообщение о группе неизвестных под посольством Польши поступило 2 апреля по линии «102».
По его словам, это были 5-7 человек, которые скрывали свои лица. Они не выкрикивали лозунгов и не имели никаких опознавательных знаков. Акция была несанкционированной.
Сотрудники полиции приехали после вызова на место происшествия, однако в то время эти люди уже исчезли.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

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