На Австралию движется «шторм-зомби»

Специалисты НАСА зафиксировали повышение активности тропического циклона у берегов австралийского штата Квинсленд.Снимки шторма были получены с помощью 22-полосного радиометра VIIRS, установленного на американском метеорологическом спутнике Suomi NPP.На сайте агентства указывается, что 26 марта циклон ослабел, но затем он «возродился».В результате наблюдений выяснилось, что скорость ветра в центре шторма достигает 20,8 метра в секунду и он движется на юг со скоростью 6 километров в час.Циклон находится на расстоянии 325 километров от города Таунсвилл.«Тропический циклон, как ожидается, продолжит медленно двигаться на юг, медленно усиливаясь. Ожидается, что циклон не пересечет побережье Квинсленда, но может приблизиться достаточно близко, чтобы нанести значительные повреждения», — говорится в сообщении австралийского бюро метеорологии.В течение недели с 26 марта шторм постепенно ослабевал в зоне низкого давления, однако затем усилился теплыми водами Кораллового моря и вновь превратился в тропический циклон.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...