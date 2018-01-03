ЧП на украинской АЭС: блок внезапно «отключился»

Около 15 часов на Хмельницкой атомной электростанции произошло чрезвычайное происшествие.Как сообщает Энергоатом, по неизвестным причинам сработала система защиты, после чего автоматически отключился от энергосети энергоблок №1.В Энергоатоме уверяют, что второй энергоблок работает в штатном режиме, а утечки радиации нет.«Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.Причину автоматического отключения устанавливают.Отметим, Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин. В ее составе работает два энергоблока общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).Напомним, в августе прошлого года автоматическая защита отключила генератор Энергоблока №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС.В эти дни на промышленной площадке ЧАЭС завершается строительство солнечной электростанции мощностью 1 МВт * Пик. Украина намерена построить площадку с возобновляемой энергетикой на территориях, которые пострадали от Чернобыльской трагедии в прошлом веке. Планы по строительству появились еще в 2015 году, процесс самого строительства начали в 2017.В процессе строительства хотят установить 3 762 солнечных модуля. В пресс-служба предприятия сообщали, что для размещения технологического оборудования электростанции используются системы крепления и фундаменты, которые разработали специально — с учетом радиологической безопасности.Во время демонтажа послеаварийной легкой кровли машинного зала блока №4 Чернобыльской АЭС обнаружили обломки вертолета Ми-8 упавшего более 30 лет назад. Вертолет Ми-8 потерпел аварию 2 октября 1986 года в время дезактивации крыши блоков второй очереди ЧАЭС. Из-за отсутствия сигнального оборудования пилоты не заметили и задели его лопастями.Все члены экипажа — Владимир Воробьев, Александр Юнгкинд и Николай Ганжук, погибли. Им установлен памятник в Чернобыле.Источник: PolitekaПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...