В Харькове взорвали и ограбили банкомат

В результате взрыва банкомата в магазине на улице Астрономической жертв и пострадавших нет. Сумма украденных денег устанавливается, открыто уголовное производство.В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине на улице Астрономической. Инцидент произошел около 3.00 во вторник, 3 апреля, сообщили в областной полиции.На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено в середину банкомата сквозь лоток выдачи денег.Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.В результате подрыва банкомата никто из граждан не пострадал. Неизвестные украли деньги из банкомата, сумма сейчас устанавливается.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к событию.Источник: КорреспондентПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...