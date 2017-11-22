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События

В Харькове взорвали и ограбили банкомат

В Харькове взорвали и ограбили банкомат

В результате взрыва банкомата в магазине на улице Астрономической жертв и пострадавших нет. Сумма украденных денег устанавливается, открыто уголовное производство.
В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине на улице Астрономической. Инцидент произошел около 3.00 во вторник, 3 апреля, сообщили в областной полиции.
На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено в середину банкомата сквозь лоток выдачи денег.
Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.
В результате подрыва банкомата никто из граждан не пострадал. Неизвестные украли деньги из банкомата, сумма сейчас устанавливается.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к событию.

Источник: Корреспондент

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