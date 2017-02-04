| | Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству «беркутовцев»
Политика

Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству «беркутовцев»

Сегодня был задержан участник Революции достоинства Иван Бубенчик, которого подозревают в причастности к убийству "беркутовцев" на Майдане. Сегодня в Печерском райсуде ему будет избрана мера пресечения.
Задержанному вручено подозрение в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане. Соответствующая информация была распространена сегодня в соцсетях и ее подтвердил руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
В частности, в Facebook сообщается, что сегодня был задержан "майдановец" Иван Бубенчик, которого подозревают в причастности к убийству "беркутовцев" на Майдане. Ранее Бубенчик проходил как свидетель по делу о расстреле "беркутовцев", но сегодня ему было объявлено о подозрении, и сегодня же в Печерском райсуде Киева (на улице Крещатик) ему будут избирать меру пресечения. Горбатюк подтвердил эту информацию корреспонденту УНИАН.
Напомним, уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу. Однако до сих подозрений никому не объявляли.
Также напомним, что после побега экс-президента Виктора Януковича 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещено преследование участников Революции достоинства...

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