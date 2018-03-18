Р’РёРєС‚РѕСЂРёСЏ Р”Р°Р№РЅРµРєРѕ РѕС‚РїСЂР°Р·РґРЅРѕРІР°Р»Р° 2,5 РіРѕРґР° СЃРІРѕРµР№ РґРѕС‡РµСЂРё

РќР° СЃРІРѕРµР№ СЃС‚СЂР°РЅРёС†Рµ РІ Instagram 30-Р»РµС‚РЅСЏСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєР°СЏ РїРµРІРёС†Р° Р’РёРєС‚РѕСЂРёСЏ Р”Р°Р№РЅРµРєРѕ РїРѕРґРµР»РёР»Р°СЃСЊ СЃ РїРѕРґРїРёСЃС‡РёРєР°РјРё С‚РµРј, С‡С‚Рѕ 3 Р°РїСЂРµР»СЏ РїСЂР°Р·РґРЅСѓРµС‚ РґРІР° СЃ РїРѕР»РѕРІРёРЅРѕР№ РіРѕРґР° СЃРѕ РґРЅСЏ РїРѕСЏРІР»РµРЅРёСЏ РЅР° СЃРІРµС‚ СЃРІРѕРµР№ РґРѕС‡РµСЂРё. РџРµРІРёС†Р° РїСЂРёР·РЅР°Р»Р°СЃСЊ, С‡С‚Рѕ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶Р°РµС‚ РїСЂР°Р·РґРЅРѕРІР°С‚СЊ РґРµРЅСЊ СЂРѕР¶РґРµРЅРёРµ РґРµРІРѕС‡РєРё РєР°Р¶РґС‹Рµ РїРѕР»РіРѕРґР°. РџРѕРєР»РѕРЅРЅРёРєРё РёСЃРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅРёС†С‹ РѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё СЃРІРѕРё С‚РµРїР»С‹Рµ РїРѕР¶РµР»Р°РЅРёСЏ РІ С‡РµСЃС‚СЊ Р·РЅР°С‡РёРјРѕР№ РґР°С‚С‹ РґР»СЏ Р”Р°Р№РЅРµРєРѕ.
РЎ РѕС‚С†РѕРј СЃРІРѕРµР№ РґРѕС‡РµСЂРё Р”РјРёС‚СЂРёРµРј РљР»РµРјР°РЅРѕРІС‹Рј РїРµРІРёС†Р° Р±С‹Р»Р° РІ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЏС… СЃ 2014 РіРѕРґР°, Р° РІ 2015 СЃРѕСЃС‚РѕСЏР»Р°СЃСЊ РёС… СЃРІР°РґСЊР±Р°, РІ С‚РѕРј Р¶Рµ РіРѕРґСѓ 3 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ РїРѕСЏРІРёР»СЃСЏ РЅР° СЃРІРµС‚ РёС… РѕР±С‰РёР№ СЂРµР±РµРЅРѕРє. РќРѕ СѓР¶Рµ 2017 РіРѕРґСѓ СЃС‚Р°Р»Рѕ РёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ, С‡С‚Рѕ РїР°СЂР° СЂРµС€РёР»Р° СЂР°Р·РІРµСЃС‚РёСЃСЊ. Р’ РєРѕРЅС†Рµ РїСЂРѕС€Р»РѕРіРѕ РіРѕРґР° РІ РЎРњР РїРѕСЏРІРёР»РёСЃСЊ СЃР»СѓС…Рё Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ Р”Р°Р№РЅРµРєРѕ Р·Р°РІРµР»Р° СЂРѕРјР°РЅ СЃ С…РѕРєРєРµРёСЃС‚РѕРј Р“СЂРёРіРѕСЂРёРµРј РџР°РЅРёРЅС‹Рј, РЅРѕ РєР°Рє РїРµРІРёС†Р°, С‚Р°Рє СЃРїРѕСЂС‚СЃРјРµРЅ РѕРїСЂРѕРІРµСЂРіР»Рё СЌС‚Сѓ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ.
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...