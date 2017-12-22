Р®СЂРёР№ Р”СѓРґСЊ СЃС‚Р°Р» Р°РјР±Р°СЃСЃР°РґРѕСЂРѕРј Р±СЂРµРЅРґР° Hyundai РІ Р РѕСЃСЃРёРё

Р’ СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёРё РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»СЏ РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ Hyundai Рё Р®СЂРёР№ Р”СѓРґСЊ СЂРµР°Р»РёР·СѓСЋС‚ СЃРІРѕР№ РїРµСЂРІС‹Р№ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅС‹Р№ РїСЂРѕРµРєС‚ РІ СЂР°РјРєР°С… Р§РµРјРїРёРѕРЅР°С‚Р° РјРёСЂР° РїРѕ С„СѓС‚Р±РѕР»Сѓ РІ Р РѕСЃСЃРёРё. РђРІС‚РѕРєРѕРјРїР°РЅРёСЏ РІС‹СЃС‚СѓРїР°РµС‚ РІ РєР°С‡РµСЃС‚РІРµ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РїР°СЂС‚РЅРµСЂР° РґР°РЅРЅРѕРіРѕ РјРµСЂРѕРїСЂРёСЏС‚РёСЏ.
Hyundai Рё СЃР°Рј Р®СЂРёР№ Р”СѓРґСЊ РїРѕРєР° РѕС‚РєР°Р·С‹РІР°СЋС‚СЃСЏ РґРµР»РёС‚СЊСЃСЏ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕСЃС‚СЏРјРё СЃРѕС‚СЂСѓРґРЅРёС‡РµСЃС‚РІР°. РџСЂРё СЌС‚РѕРј СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ Р±Р»РѕРіРµСЂ СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ Р»РµС‚РѕРј РѕРЅ Рё СЋР¶РЅРѕРєРѕСЂРµР№СЃРєРёР№ Р±СЂРµРЅРґ СЃРґРµР»Р°СЋС‚ В«РїР°СЂСѓ РѕС‚Р»РёС‡РЅС‹С… РёСЃС‚РѕСЂРёР№, СЃРІСЏР·Р°РЅРЅС‹С… СЃ С„СѓС‚Р±РѕР»РѕРјВ».
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРµ РёСЃСЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРѕРµ Р°РіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ Р±Р»РѕРіРµСЂРѕРІ (Р РРђР‘) СЂР°РЅРµРµ РїСЂРѕРІРµР»Рѕ РёР·С‹СЃРєР°РЅРёРµ, РїРѕ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Р°Рј РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ Р±С‹Р»Рѕ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅРѕ, С‡С‚Рѕ Р®СЂРёР№ Р”СѓРґСЊ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ СЃР°РјС‹Рј РґРѕСЂРѕРіРёРј Р±Р»РѕРіРµСЂРѕРј РІ Р РѕСЃСЃРёРё. РђСѓРґРёС‚РѕСЂРёСЏ РЅР° РµРіРѕ YouTube-РєР°РЅР°Р»Рµ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ 2,9 РјРёР»Р»РёРѕРЅР° РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№. РЎС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ СЂРµРєР»Р°РјС‹ РЅР° СЂРµСЃСѓСЂСЃРµ СЃРѕСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚ 1,2 РјРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№. РљР°РЅР°Р» СЃС‚Р°Р±РёР»СЊРЅРѕ СЂР°СЃС‚РµС‚, Рё РІ РјРёРЅСѓРІС€РµРј РіРѕРґСѓ РѕРЅ Р°РєС‚РёРІРЅРѕ СЂР°Р·РІРёРІР°Р»СЃСЏ.
РРІР°РЅ Р“РѕР»РѕРІРёРЅ
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...