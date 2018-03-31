На экраны выходит мультфильм «Возвращение в Простоквашено», приключения которого теперь будут зависеть от новых технологий

03.04.2018КультураВ сети Интернет появилась первая проба нового сериала студии «Союзмультфильм» о приключениях мультяшных героев Дяди Федора, Шарика, кота Матроскина и почтальона Печкина.Студия обещает, что до 2020 года зрители увидят 30 новых серий с полюбившимися героями. Первая серия мультика выходит под названием «Возвращение в Простоквашено».Зрителям будет интересно, как изменилась жизнь в современном Простоквашино, где уже есть Интернет, герои пользуются смартфонами и скайпом.Озвучивают героев мультсериала уже другие актеры. Юлия Меньшова согласилась стать мамой Дяди Федора, самого героя озвучивает актер Алексей Онежен – мальчик одиннадцати лет. Гарик Сукачев теперь простецкий пес Шарик, а мудрый Матроскин заговорит голосов Михаила Ефремова. Голос Печкина вряд ли перепутаешь даже за кадром – им говорит актер Иван Охлобыстин.Автор оригинального текста детской книги про Дядю Федора и его друзей писатель Эдуард Успенский обижен пренебрежением к его авторским правам, когда дирекция картины даже не обращает внимания на указанные ошибки, которые портят впечатление об их новой картине. Успенский, например, напоминает, что у девочки, папу которой зовут Дмитрием, не может быть отчества Павловна. Но, похоже, такие «мелочи» не заботят авторов мультика, они так и не исправили ошибку, которую Успенский охарактеризовал, как «полный идиотизм».Каждая серия мультфильма будет длится шесть с половиной минут...