В Киеве накануне Пасхи проверят храмы на пожарную безопасность

Накануне Пасхи сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проверят состояние пожарной безопасности храмов, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.
«Этот праздник связан со скоплением большого количества людей в храмах и массовым использованием отрытого огня, в частности свечей, в культовых сооружениях», - говорится в сообщении ГСЧС.
Отмечается, что сотрудники ГСЧС проводят ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений
В первую очередь спасатели проверяют состояние пожарной безопасности помещений. Во время рейдов сотрудники Службы спасения обращают особое внимание на наличие в зданиях огнетушителей, путей эвакуации прихожан, противопожарного водоснабжения и сигнализации, знаков пожарной безопасности, состояние содержания электрохозяйства и приборов отопления.
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