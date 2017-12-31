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Социум

В Киеве на поминальные дни пустят дополнительный транспорт

В Киеве на поминальные дни пустят дополнительный транспорт
Временно закроются несколько проездов.

В столице, с 05:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

15 апреля 2018 будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю. Также будет запрещен проезд ул. Маршала Жукова (на участке от ул. Киото до ул. Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Во время поминальных дней с 15 по 18 апреля подвоз пассажиров к городским кладбищам будет проводиться по таким маршрутам.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля 2018 метрополитен будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 на 1:00 раньше.

Также 7 апреля на один час продолжена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования. А 8 апреля работа наземного транспорта начнется на час раньше.

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Перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро...

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