Бородина может долго слушать "Ходячий прикол" своей Теоны

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
СБУ раскрыла теракт против нардепа Мосийчука
Под Киевом задержали "грузовик-поезд"
"Ваш ребенок упал": во время драки в киевском лицее семикласснику сломали позвоночник
Депутаты готовы взять на поруки Бубенчика, убившего двух беркутовцев
Наглухо закрытые лабиринты. Киевляне назвали самые опасные ТРЦ
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству «беркутовцев»
Р’ РЎРЁРђ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РџСѓС‚РёРЅР° Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅС‹Рј РґР»СЏ Р—Р°РїР°РґР°
Р’ РЎРЁРђ СЃРєРѕРЅС‡Р°Р»СЃСЏ В«РїРµСЂРІС‹Р№ С€РїРёРѕРЅВ» С…РѕР»РѕРґРЅРѕР№ РІРѕР№РЅС‹
Р’ РљСЂРµРјР»Рµ РЅРёС‡РµРіРѕ РЅРµ Р·РЅР°СЋС‚ Рѕ РІСЃС‚СЂРµС‡Рµ РІ В«РЅРѕСЂРјР°РЅРґСЃРєРѕРј С„РѕСЂРјР°С‚РµВ» Р±РµР· Р РѕСЃСЃРёРё
Экономика
Внедрение Минздравом РФ инновационных способов закупок лекарств позволило снизить стоимость лечения ВИЧ-инфицированных
В Московском построят необычную детскую площадку с холмами, ручьем и дамбами
РљРѕРЅС‚СЂРѕР»РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РјСѓСЃРѕСЂ РІ РўСЋРјРµРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р±СѓРґРµС‚ Р±С‹РІС€РёР№ С‚РѕРї-РјРµРЅРµРґР¶РµСЂ РђСЂС‚РµРјР° Р‘РёРєРѕРІР°
РџРµСЂРµРґ СЂР°Р±РѕС‚РЅРёРєР°РјРё В«РҐР»РµР±Р° Р—Р°СѓСЂР°Р»СЊСЏВ» РїРѕРіР°СЃРёР»Рё РІСЃРµ РґРѕР»РіРё РїРѕ Р·Р°СЂРїР»Р°С‚Рµ
Р’ РџРѕРґРјРѕСЃРєРѕРІСЊРµ РЅР°Р№РґРµРЅ РµС‰С‘ РѕРґРёРЅ РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРє Р·Р»РѕРІРѕРЅРёР№
События
В Астрахани пенсионер продавал в магазине кастеты
В Смоленске камера сняла хулигана, повредившего несколько машин
В Кировской области людей часто кусают дикие животные
Росгвардия: Охраники ТРЦ "Зимняя вишня" не имели круглосуточной связи с МВД
В Полярном мужчина за пикантные фото своей подруги заплатил 150 тыс руб
Социум
Джон Гаррисон: чем прославился английский изобретатель в честь которого Google создал дудл
Поздравления с Днем Рождения: открытки и стихи для каждого именинника
В чулане картинной галереи США случайно обнаружили полотно стоимостью 4 млн долларов
Пакистанец собрал коллекцию из 15 000 табличек "не беспокоить" из отелей разных стран
Директор школы проспорил пари ученикам и за это ему пришлось поцеловать поросенка
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Где смотреть онлайн Барселона - Рома: расписание трансляций
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на четвертьфинал Лиги чемпионов
Боюсь его разорить: Ломаченко сделал оригинальное предложение своему сопернику
Легендарный Бьорндален сделал громкое заявление о своей карьере
Барселона - Рома: букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
Шоу-Биз
Вероника Коваленко представила на премьеру песни "Она одна"
Бородина может долго слушать "Ходячий прикол" своей Теоны
Дмитрий Исхаков рассказал, как делал Полине Гагариной предложение
На экраны выходит мультфильм «Возвращение в Простоквашено», приключения которого теперь будут зависеть от новых технологий
Тайная любовь Караченцова продемонстрировала доказательства их романа
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РРіСЂРѕРІРѕР№ РЅРѕСѓС‚Р±СѓРє Acer Nitro 5 РїРѕР»СѓС‡РёР» РїСЂРѕС†РµСЃСЃРѕСЂ Intel Core i7+
iFixit разобрали iPad 2018 и оценили его ремонтопригодность
Вышли публичные бета-версии iOS 11.4 и tvOS 11.4
В кампусе YouTube неизвестный открыл стрельбу и убил одного из сотрудников
Google РёР·Р±Р°РІРёС‚СЃСЏ РѕС‚ РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёР№ СЃ РјР°Р№РЅРёРЅРіРѕРј РєСЂРёРїС‚РѕРІР°Р»СЋС‚С‹ РІ Chrome
Авто
BMW РѕС‚РїСЂР°РІРёР»Р° РЅР° С„РёРЅР°Р»СЊРЅС‹Рµ С‚РµСЃС‚С‹ РЅРѕРІС‹Р№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ X5
Jaguar РјРѕР¶РµС‚ РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚СЊ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ РІРЅРµРґРѕСЂРѕР¶РЅРёРє J-Pace
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРµ РїРѕРґСЂР°Р·РґРµР»РµРЅРёРµ Suzuki СЃРјРµРЅРёР»Рѕ РіРµРЅРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РґРёСЂРµРєС‚РѕСЂР°
РЎРѕРІРµС‚СЃРєРёР№ Р“РђР—-12 СЃ РјРѕС‚РѕСЂРѕРј РѕС‚ Nissan РѕС†РµРЅРёР»Рё РІ 20 РјР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№
Р®СЂРёР№ Р”СѓРґСЊ СЃС‚Р°Р» Р°РјР±Р°СЃСЃР°РґРѕСЂРѕРј Р±СЂРµРЅРґР° Hyundai РІ Р РѕСЃСЃРёРё
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Внедрение Минздравом РФ инновационных способов закупок лекарств позволило снизить стоимость лечения ВИЧ-инфицированных
Экономика
Сегодня, 04:37
В Московском построят необычную детскую площадку с холмами, ручьем и дамбами
Экономика
Сегодня, 04:37
Джон Гаррисон: чем прославился английский изобретатель в честь которого Google создал дудл
Социум
Сегодня, 04:25
Поздравления с Днем Рождения: открытки и стихи для каждого именинника
Социум
Сегодня, 04:25
В чулане картинной галереи США случайно обнаружили полотно стоимостью 4 млн долларов
Социум
Сегодня, 04:24
Киевские Ведомости
|
Шоу-Биз и культура
| Бородина может долго слушать "Ходячий прикол" своей Теоны
Шоу-Биз и культура
Бородина может долго слушать "Ходячий прикол" своей Теоны
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-10/kseniya-borodina-umilila-socseti-koncertami-dvuhletney-docheri-teony-video_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ксения Бородина умилила соцсети "концертами" двухлетней дочери Теоны (ВИД ...
16-10-2017, 10:30
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-05/kseniya-borodina-vpervye-pokazala-lico-mladshey-docheri-teony-foto_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ксения Бородина впервые показала лицо младшей дочери Теоны (ФОТО)
26-05-2017, 14:10
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-03/kseniya-borodina-obespokoena-zdorovem-svoey-mladshey-docheri_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ксения Бородина обеспокоена здоровьем своей младшей дочери
23-03-2017, 10:30
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-01/kseniya-borodina-opublikovala-v-instagram-rolik-s-licom-docheri-teony_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ксения Бородина опубликовала в Instagram ролик с лицом дочери Теоны
30-01-2017, 08:21
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-09/kseniya-borodina-pohvastalas-v-instagram-obnovkami-dlya-teony_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ксения Бородина похвасталась в Instagram обновками для Теоны
26-09-2016, 17:38
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-08/kseniya-borodina-rasskazala-o-haraktere-mladshey-dochki-teony_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ксения Бородина рассказала о характере младшей дочки Теоны
3-08-2016, 11:52
Читать
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 04:07
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/11.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/11.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail