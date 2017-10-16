Украина идентифицировала 1,5 тысячи российских солдат, принимавших участие в аннексии Крыма

вторник, 03 апреля 2018, 14:21Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа данный момент было идентифицировано более 1,5 тысячи российский кадровых военных, которые принимали участие в аннексии Крыма.Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНН."Только по Крыму идентифицированы с установочными данными, такими как место проживания, гражданство, биографические данные, более 1500 кадровых российских военных, участвовавших в аннексии Крыма", - заявил Тука.Еще несколько десятков тысяч человек подозреваются в совершении преступлений на оккупированной территории Донбасса.Как сообщал "Апостроф", в российском морге был опознан очередной наемник ЧВК "Вагнера", погибший в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, который был известен по своему открытому письму министру обороны РФ Сергею Шойгу...