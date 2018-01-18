В Оренбургской области два брата-дошкольника отравились лекарствами

Два брата (2 и 5 лет) наелись лекарств в Ташлинском районе Оренбургской области. Мальчики успели глотнуть около 10 таблеток. Бабушка не доглядела внуков, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.В Оренбургской области двое детей стали жертвами недосмотра со стороны взрослых. Информация об отравлении лекарством двух мальчиков поступила бригаде скорой медицинской помощи. Специалисты осмотрели пострадавших и госпитализировали детей. Бабушка ребят объяснила, что мальчики съели порядка 10 таблеток. По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки. Дети бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД России по Оренбургской области. Специалисты напоминают родителям о возможности травмирования и отравления детей, в то время, когда они остаются без присмотра. На данный момент состоянию мальчиков угрозы нет...