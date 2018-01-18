| | В Оренбургской области два брата-дошкольника отравились лекарствами
События

В Оренбургской области два брата-дошкольника отравились лекарствами

Два брата (2 и 5 лет) наелись лекарств в Ташлинском районе Оренбургской области. Мальчики успели глотнуть около 10 таблеток. Бабушка не доглядела внуков, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.
В Оренбургской области два брата-дошкольника отравились лекарствами
В Оренбургской области двое детей стали жертвами недосмотра со стороны взрослых. Информация об отравлении лекарством двух мальчиков поступила бригаде скорой медицинской помощи. Специалисты осмотрели пострадавших и госпитализировали детей. Бабушка ребят объяснила, что мальчики съели порядка 10 таблеток. По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки. Дети бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД России по Оренбургской области. Специалисты напоминают родителям о возможности травмирования и отравления детей, в то время, когда они остаются без присмотра. На данный момент состоянию мальчиков угрозы нет...

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