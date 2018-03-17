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События

В Барнауле пассажиры не смогли сами выбраться из горящей маршрутки

Для жителей Барнаула (Алтайский край) поездка на городской маршрутке №6 едва не обернула трагедией. Во время движения в салоне микроавтобуса произошло возгорание с мгновенным задымлением, дверь заклинило, а запасной выход был заблокирован.
В Барнауле пассажиры не смогли сами выбраться из горящей маршрутки
ЧП в Барнауле имело место утром 3 апреля. Городская маршрутка №6 набрала пассажиров и совершала вполне обычный рейс, пока по салону не начал распространяться дым. Увидев возгорание, напуганные люди бросились к выходу, однако дверь заклинило. Начиналась паника, и пассажиры попробовали вскрыть запасной выход. Снова неудача, так как он был заблокирован скобой.Предотвратить трагедию и потушить возгорание смог водитель автобуса. Позднее ему удалось открыть дверь, выпустив пассажиров на свежий воздух. В результате инцидента никто не пострадал. Все еще не слышно, чтобы ЧП в Барнауле заинтересовались правоохранители...

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