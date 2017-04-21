В Улан-Удэ отец двое суток держал своих детей «под арестом» в шкафу

В Улан-Удэ действия семейного тирана получат правовую оценку. Отец долгое время издевался над своими несовершеннолетними детьми, а когда на двое суток запер их в платяном шкафу без еды и возможности сходить в туалет, попал под уголовное преследование по трем соответствующим статьям.Этой семьей в столице Бурятии правоохранители занимались уже давно. Мать за постоянное пьянство и неисполнение обязанностей в отношении двоих детей 10-летнего сына и 11-летней дочери была лишена родительских прав, выгнана мужем из дома и пропала. Однако и 42-летний отец не отличался добропорядочностью. Он часто злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии алкогольного опьянения выдумывал для своих детей изощренные наказания.За то, что мальчик и девочка честно ответили в беседе с сотрудницей ПДН о положении, в котором они находятся, отец запер их в шкафу, лишив еды и не давая возможности сходить в туалет. Детей, на свой страх и риск, поддерживала сожительница тирана. В настоящее время следствие вскрывает все новые факты физического издевательства над несовершеннолетними со стороны отца. Его ждет судебное разбирательство по трем статьям Уголовного кодекса...