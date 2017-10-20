Переполох в \"Мариинке\" Владивостока: замечены пожарные и спасатели

Использовав дымогенераторы, огнеборцы имитировали задымление в помещениях театра. В помещениях сработала автоматическая пожарная сигнализация.Информация о пожаре незамедлительно была передана в пожарно-спасательную службу города. Весь персонал, а также группа статистов из Дальневосточной пожарно-спастельной академии специальным образом были размещены в Большом зале, тем самым создав большое скопление людей.В задачу дежурных сотрудников театра входило максимально быстро организовать эвакуацию людей из здания, распределив потоки между путями эвакуации, и тем самым не создать заторы. Из помещения по запасным выходам организованно были эвакуированы все находившиеся внутри люди. Вскоре на место условного «происшествия» прибыли первые расчёты огнеборцев ближайшей пожарной части.В ходе разведки был установлен условный очаг возгорания, а также обнаружены «пострадавшие» из числа статистов. Все найденные в помещении театра люди были благополучно эвакуированы в безопасное место, а условный пожар — потушен.Михаил Грач...