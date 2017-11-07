| | Хабаровск окутал дым от палов на Большом Уссурийском
События

Хабаровск окутал дым от палов на Большом Уссурийском

Хабаровск окутал дым от палов на Большом Уссурийском
«На этот раз постарались хабаровчане — отмечается горение сухой растительности на острове Большой Уссурийский. Весенние палы — человеческий фактор», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.По данным ведомства, сейчас в регионе зарегистрированы 15 термических аномалий. Практически везде виновником их возникновения стали люди.Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления лесами краевого правительства, со 2 апреля в регионе официально открыт пожароопасный сезон. Сейчас специалисты ведомства выясняют, только ли палы на Большом Уссурийском стали причиной задымления в дальневосточной столице.В соседних регионах начали гореть леса. В Амурской области 3 апреля власти ввели особый противопожарный режим. В Приморье и Еврейской автономной области есть несколько небольших очагов. Сильно полыхает на территории Китая, однако от прихода дыма с этих территорий жителей Хабаровского края спасает западный ветер...

Еще по теме

Задымленность не собирается покидать Хабаровск

Задымленность не собирается покидать Хабаровск

7-11-2017, 04:31
Читать
Владивосток вновь окутал дым от лесных пожаров

Владивосток вновь окутал дым от лесных пожаров

3-11-2017, 08:07
Читать
Пожары в Китае стали причиной задымления в Хабаровске - Русская планета

Пожары в Китае стали причиной задымления в Хабаровске - Русская планета

21-10-2017, 15:25
Читать
Приставы Хабаровского края и ЕАО объединятся под одной крышей

Приставы Хабаровского края и ЕАО объединятся под одной крышей

20-07-2017, 11:11
Читать
Противопожарный патруль начал следить за подмосковными лесами - Русская пла ...

Противопожарный патруль начал следить за подмосковными лесами - Русская пла ...

23-05-2017, 20:25
Читать
В Томской области запретили весенние палы травы

В Томской области запретили весенние палы травы

17-07-2016, 21:19
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail