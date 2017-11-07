Хабаровск окутал дым от палов на Большом Уссурийском

«На этот раз постарались хабаровчане — отмечается горение сухой растительности на острове Большой Уссурийский. Весенние палы — человеческий фактор», — рассказала корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.По данным ведомства, сейчас в регионе зарегистрированы 15 термических аномалий. Практически везде виновником их возникновения стали люди.Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления лесами краевого правительства, со 2 апреля в регионе официально открыт пожароопасный сезон. Сейчас специалисты ведомства выясняют, только ли палы на Большом Уссурийском стали причиной задымления в дальневосточной столице.В соседних регионах начали гореть леса. В Амурской области 3 апреля власти ввели особый противопожарный режим. В Приморье и Еврейской автономной области есть несколько небольших очагов. Сильно полыхает на территории Китая, однако от прихода дыма с этих территорий жителей Хабаровского края спасает западный ветер...