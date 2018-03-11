| | "Мегафон" совершит сделку с компанией "Неоспринт" для подключения 5G
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"Мегафон" совершит сделку с компанией "Неоспринт" для подключения 5G

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