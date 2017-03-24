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В здании Совета Федерации прошла тренировочная эвакуация
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Как депутаты покупают Audi А6 за копейки
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Киевские Ведомости
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| Как депутаты покупают Audi А6 за копейки
Экономика
Как депутаты покупают Audi А6 за копейки
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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