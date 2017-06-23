Впервые в истории вебмастер полетит в космос

TweetМеждународная сеть партнёрского маркетинга RevenueLab, специализирующаяся на проектах в сфере iGaming индустрии, розыграет среди партнёров агентства полёт в стратосферу в кабине лучшего российского истребителя МИГ-29. Возможность занять кресло второго пилота боевого самолёта и отправиться в ближний космос достанется одному из партнёров сети, занятых в сфере affiliate-менеджмента. Для того, чтобы принять участие в конкурсе и впервые в истории российского сетевого маркетинга отправиться покорять межзвёздные просторы, достаточно всего лишь стать партнёром RevenueLab. Официальный запуск конкурса намечен на День космонавтики – 12 апреля, участники конференции по партнёрскому маркетингу Moscow Affiliate Conference смогут принять участие в борьбе за главный приз уже 29 марта.«Полёт в космос, пусть даже и ближний, на высоту 22 000 м – потрясающее событие в жизни любого человека, значение которого сложно переоценить. Провести час за штурвалом боевого истребителя и насладиться потрясающими видами Земного шара – об этом будешь помнить всю жизнь. RevenueLab дарит людям, чей труд ценен и важен для компании, возможность прикоснуться к мечте», – рассказывает директор по маркетингу RevenueLab Олег Мамедов.Победитель конкурса будет выбираться независимым жюри из числа семи веб-мастеров, набравших наибольшее количество баллов, и будет определён случайным образом в результате розыгрыша. Итоги конкурса вебмастеров будут подведены в середине октября 2018 года. Главный приз помимо непосредственного полёта в околозвёздное пространство, будет включать трансфер до военного аэродрома, медицинское тестирование и предполётную экспресс-подготовку по программе боевых лётчиков ВКС России.Компания RevenueLab – лидирующая партнёрская сеть в нише гемблинга для зарубежного трафика. На рынке более 8 лет, в сети более 350 международных офферов.http://revenuelab.bizТэги: RevenueLab партнёрская сеть зарубежный трафик iGaming...